Новости России. Второй борт МЧС доставил в Санкт-Петербург останки жертв крушения аэробуса 321. Самолет прилетел в северную российскую столицу 3 ноября рано утром, на нем доставили вещи и фрагменты тел погибших. На месте крушения продолжаются поисковые работы, уже обследовано свыше 15-ти квадратных километров территории.

Тем временем выясняются некоторые подробности технического состояния разбившегося лайнера. Сотрудники «Когалымавиа» знали о проблемах с самолетом. Более того, бортпроводница, которая уволилась из авиакомпании после катастрофы, рассказала, что пилоты и стюарды молились, когда узнавали, что им предстоит рейс на этом самолете.

Американские эксперты, впрочем, считают версию с поломкой маловероятной. В момент катастрофы американский спутник зафиксировал тепловую вспышку, которая может свидетельствовать о взрыве на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.