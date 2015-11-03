На месте крушения А321 обнаружили не относящиеся к его конструкции элементы

Новости Египта. На Синайском полуострове продолжаются работы в районе крушения российского самолета А321. На месте трагедии эксперты обнаружили элементы, которые не относятся к его конструкции. Сейчас эти детали отправлены на экспертизу. Кроме того, сообщается, что на записи переговоров экипажа с диспетчерами перед тем, как борт пропал с радаров, были слышны некие «нехарактерные звуки». При этом пилоты не сообщали ни о каких неполадках, а следов внешнего воздействия на обломках самолета не видно.

По словам американских специалистов, в момент крушения лайнера были зафиксированы тепловые вспышки над Синаем. Это значит, с самолетом что-то произошло в воздухе или при столкновении с землей. Напомним, жертвами катастрофы рейса Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург 31 октября стали 224 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.