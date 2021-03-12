В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку

Новости Беларуси. Авария под Несвижем: шесть человек в больнице. ДТП произошло на 165-м километре дороги Р91 Осиповичи-Барановичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возле деревни Панютичи водитель Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом.

По предварительной информации, Mercedes пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария.