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В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку

12 марта 2021 14:18
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Новости Беларуси. Авария под Несвижем: шесть человек в больнице. ДТП произошло на 165-м километре дороги Р91 Осиповичи-Барановичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку-1

Возле деревни Панютичи водитель Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом.

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку-4

По предварительной информации, Mercedes пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария.

В аварии под Несвижем пострадали шесть человек. Машину вынесло на встречку-7

В результате происшествия пострадали шесть человек – водители иномарок и четыре пассажира. С различными травмами они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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