На границе с Литвой задержали группу нелегалов из Ирака. Пособниками оказались два белоруса

Новости Беларуси. Две дюжины нелегалов и организатор канала миграции в Европу задержаны в Браславском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа мигрантов пыталась пересечь белорусско-литовскую границу. Туда они прибыли на двух микроавтобусах.

Задержанными оказались граждане Ирака. Их сопровождал россиянин, который, судя по всему, и является организатором. Водителями микроавтобусов – пособниками нарушителей – оказались два белоруса. При себе у задержанных были мобильные телефоны, продукты питания и сменная одежда.