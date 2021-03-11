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На границе с Литвой задержали группу нелегалов из Ирака. Пособниками оказались два белоруса

11 марта 2021 07:02
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Новости Беларуси. Две дюжины нелегалов и организатор канала миграции в Европу задержаны в Браславском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа мигрантов пыталась пересечь белорусско-литовскую границу. Туда они прибыли на двух микроавтобусах.

На границе с Литвой задержали группу нелегалов из Ирака. Пособниками оказались два белоруса-1

Задержанными оказались граждане Ирака. Их сопровождал россиянин, который, судя по всему, и является организатором. Водителями микроавтобусов – пособниками нарушителей – оказались два белоруса. При себе у задержанных были мобильные телефоны, продукты питания и сменная одежда.

На границе с Литвой задержали группу нелегалов из Ирака. Пособниками оказались два белоруса-4

В настоящее время с ними проводится разбирательство. Иракцам грозит штраф и депортация из страны. А вот организатору канала – от трех до семи лет лишения свободы.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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