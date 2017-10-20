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СК: водитель, сбивший школьницу на переходе в Гомеле, задержан

20 октября 2017 13:08
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Новости Беларуси. В отношении водителя грузовика, который 19 октября сбил 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Гомеле, возбуждено уголовное дело.

По информации УСК по Гомельской области, водитель был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что 19 октября грузовик, за рулем которого находился мужчина, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на девочку.

Ребенок скончался на месте аварии – здесь подробнее.

СК ищет свидетелей инцидента или обладающих видео с регистраторов с места ДТП. Просьба тех, кто знает что-либо об аварии позвонить по телефонам: (8-0232) 70-40-97, (8-029) 674-41-06.

# происшествия # Мария Кривоногова # Фотофакт # Гибель детей

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