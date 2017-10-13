СК: в отношении Владислава Казакевича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 человек

Новости Беларуси. После нападения Владислава Казакевича на контролеров в шкловской колонии было возбуждено уголовное дело.
По информации УСК по Могилевской области, 12 октября утром осужденный был выведен из камеры для досмотра и прогулки. Во время досмотра оказалось, что в рукаве Казакевича находится нож, которым он попытался ударить сотрудников колонии.
«Осужденный был обезоружен»: комментарий МВД
Один из сотрудников колонии применил приемы самообороны, но второй был ранен – у него колотые раны головы. Мужчина был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.1, 10 и 16 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебных обязанностей лицом, ранее совершившим убийство).
Осужденный Казакевич рассказал следователю, что хотел совершить убийство начальника колонии из-за мести за применение дисциплинарных наказаний.
Проводится расследование, чтобы детально установить все обстоятельства произошедшего.
В марте Казакевича, который в октябре 2016 года напал на посетителей торгового центра, приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.