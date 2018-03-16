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СК: в Минском районе два человека умерли после отравления стеклоочистителем

16 марта 2018 07:41
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства отравления трех мужчин в Минском районе, двое из которых скончались.

Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что 5 марта 40-летний мужчина без определенного места жительства зашел к своему знакомому, вместе с которым они выпили спиртосодержащую жидкость синего цвета. Ее с собой принес гость. Вечером того же дня 52-летний хозяин дома почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где ночью скончался.

8 марта был госпитализирован 58-летний мужчина с признаками отравления метиловым спиртом. Позже он скончался. Ему неизвестную жидкость предложил выпить тот же человек. 40-летний инициатор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Проводится ряд экспертиз, изъяты вещественные доказательства и бутылка.

Осенью 2017 года в одном из санаториев Светлогорска отравились дети.

Пострадавшие выпили средство для борьбы с паразитами – здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай # Татьяна Белоног

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