СК: в Минском районе два человека умерли после отравления стеклоочистителем

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства отравления трех мужчин в Минском районе, двое из которых скончались.

Как сообщает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что 5 марта 40-летний мужчина без определенного места жительства зашел к своему знакомому, вместе с которым они выпили спиртосодержащую жидкость синего цвета. Ее с собой принес гость. Вечером того же дня 52-летний хозяин дома почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где ночью скончался.

8 марта был госпитализирован 58-летний мужчина с признаками отравления метиловым спиртом. Позже он скончался. Ему неизвестную жидкость предложил выпить тот же человек. 40-летний инициатор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Проводится ряд экспертиз, изъяты вещественные доказательства и бутылка.

Осенью 2017 года в одном из санаториев Светлогорска отравились дети.