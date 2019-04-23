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Скончался травмированный в воинской части в Витебске солдат

23 апреля 2019 09:38
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Новости Беларуси. 23 апреля в Витебской больнице скорой помощи скончался солдат, который был травмирован машиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны.  

«Министерство обороны выражает соболезнование родным и близким рядового Калачинского Виктора Андреевича», – говорится в сообщении.  

Продолжается проверка по факту нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103 отдельной воздушно-десантной бригаде. Отмечается, что родным и близким погибшего солдата будет оказана вся необходимая помощь.  

Ранее стало известно, что 22 апреля в воинской части в Витебске произошёл наезд на военнослужащего. Пострадавший был госпитализирован.  

# Гибель солдат в армии # происшествия

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