Прямой эфир

СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело

24 марта 2017 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки поджога здания налоговой инспекции в Гомеле коктейлем Молотова. «Умышленное повреждение имущества общеопасным способом», так это звучит официально, случилось 24 марта рано утром.

Злоумышленники бросили в окно инспекции бутылку с зажигательной смесью.

Разбитое стекло обнаружил сотрудник ведомства. Во время осмотра на месте происшествия правоохранители изъяли стеклянные осколки, а также закопченную ткань с запахом горюче-смазочных материалов, которая стала фитилем.

СК прокомментировал инцидент с коктейлем Молотова в Гомеле, возбуждено уголовное дело-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Это умышленное повреждение имущества общеопасным способом.

По делу назначены экспертные исследования, в том числе пожаротехническая экспертиза и экспертиза по остаткам горюче-смазочных материалов.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Новые подробности резонансного дела: к материалам приобщена видеозапись момента преступления (читать далее).

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Сергей Кабакович

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле в здание налоговой инспекции бросили бутылку с зажигательной смесью
24 марта 2017 11:45

В Гомеле в здание налоговой инспекции бросили бутылку с зажигательной смесью

Погоня со стрельбой в Любани: лихач уходил от ГАИ на скорости 160 км/ч
24 марта 2017 07:40

Погоня со стрельбой в Любани: лихач уходил от ГАИ на скорости 160 км/ч

«Был найден подозрительный предмет». Почему днем были закрыты три станции метро Московской линии
23 марта 2017 17:57

«Был найден подозрительный предмет». Почему днем были закрыты три станции метро Московской линии