Попытка поджога здания налоговой в Гомеле: к материалам дела приобщена видеозапись момента преступления

Новости Беларуси. К материалам уголовного дела о повреждении здания налоговой инспекции в Гомеле приобщена видеозапись момента преступления. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Ролик размещен в сети Интернет от имени радикальной организации анархистов. На нем видны бутылки с зажигательной смесью.

Ранее анархисты взяли на себя ответственность за случившееся. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.