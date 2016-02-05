Кража века: подробности коррупционного скандала на БелАЗе

Новости Беларуси. Кража века раскрыта на Белорусском автомобильном заводе. За год здесь не досчитались миллиона долларов. Преступники наладили настоящий конвейер по вывозу и перепродаже деталей известных во всем мире самосвалов. Некоторые запчасти весили более восьмисот килограммов. Поэтому приходилось использовать подъемные механизмы, работать только ночью по выходным и арендовать грузовики для перевозки. Была создана даже «своя группа охраны», которая каждый раз сопровождала украденное.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В состав преступной группы входили как бывшие, так и действующие работники БелАЗа, в том числе материально-ответственные лица. Была создана своя группа охраны, которая выставляла посты с видеонаблюдением видимостью до 2-х километров, использовали связь как по рации, так и с помощью мобильных телефонов общались, при этом постоянно меняли сим-карты.

Всего задержано девять человек. Пятеро из них — работники завода. Преступники оказали активное сопротивление и пытались скрыться от правоохранителей, протаранив милицейскую машину. Бойцам «Алмаза» при задержании пришлось использовать огнестрельное оружие. Уже установлены каналы сбыта и легализации украденной продукции. Для этого злоумышленники использовали фиктивные документы. Также стало известно, что директор структурного подразделения БелАЗа уже отстранен от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.