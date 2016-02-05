Лучший велосипедист-экстремал мира найден мёртвым

Новости США. Один из самых титулованных экстремалов мира был обнаружен мертвым в штате Северная Каролина. 41-летний Дейв Мирра свел счеты с жизнью.

Поклонники и те, кто знал Дейва, не могут поверить в произошедшее. Ничего не предвещало беды.