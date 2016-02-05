Лучший велосипедист-экстремал мира найден мёртвым

Новости США. Один из самых титулованных экстремалов мира был обнаружен мертвым в штате Северная Каролина. 41-летний Дейв Мирра свел счеты с жизнью.
Поклонники и те, кто знал Дейва, не могут поверить в произошедшее. Ничего не предвещало беды.
За день до трагедии он гостил у друзей, делился планами и, как всегда, был бодрым и веселым.
У мужчины остались жена и двое детей.
Дейв Мирра с семьей
Аллен Томас, мэр города Гринвилл (Северная Каролина):
Сегодня мы потеряли доброго друга и великого человека, который тронул сердца и души людей по всему миру своим необычайным даром.
Благодаря Дэйву Гринвилл считался мировой столицей BMX-спорта. С 2013 года спортсмен являлся абсолютным рекордсменом экстрим-соревнований. Дейв Мирра был признан иконой ВМХ и выступал в качестве лица многих популярных видеоигр.
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