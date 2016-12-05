Жестокое убийство годовалого ребенка в Могилеве: подозревают родителей

Новости Беларуси. Шокирующее преступление в Могилеве. С особой жестокостью убит годовалый ребенок.



Вечером 30 ноября в милицию обратился молодой отец. Он сообщил о гибели своего ребенка.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Следственно-оперативной группой проведен осмотр квартиры где проживала семья. В ходе осмотра обнаружено тело ребенка 2015 г.р., которое было доставлено в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для производства судебно-медицинского исследования. Согласно предварительного заключения установлено, что смерть ребенка является насильственной и наступила от травматического шока.



Родители ребенка задержаны по подозрению в убийстве. Это молодая пара.

Известно, что отцу – 22 года, матери – 18 лет. У обоих уже были проблемы с законом.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить. Назначен ряд экспертиз.