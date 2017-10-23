Пьяный водитель после аварии пытался сымитировать угон

Новости Беларуси. 6 административных протоколов и штраф 2 300 рублей. Так закончились выходные для водителя, который врезался в трансформаторный щит по улице Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покореженный автомобиль он оставил на месте ДТП, а поутру заявил об угоне машины. Правда, правоохранители быстро установили истину. Мало того, выяснилось, на момент аварии мужчина был пьян.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

Водитель не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате ДТП никто не пострадал. Около 8 часов водитель прибыл к себе домой на улицу Горецкого, сообщил об угоне собственного транспортного средства. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что водитель сам передвигался на этом автомобиле и пытался сымитировать угон. Он пояснил, что приехав домой, испугался административной ответственности и употребил спиртные напитки.