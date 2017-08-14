СК о гибели подростка в Дрибинском районе: плавать мальчик не умел

Новости Беларуси. Трагедия в Дрибинском районе (Могилевская область) произошла в минувшее воскресенье. Родители с сыном приехали на реку Бася.

Сообщение, размещенное на сайте Следственного комитета Республики Беларусь:

Около 13 часов 40 минут семья находилась на берегу реки, а подросток ходил по воде вдоль берега. Плавать он не умел. Берега реки имеют крутые склоны и резкие перепады глубин. В какой-то момент ребенок ушел под воду и исчез, после чего отец предпринимал попытки спасти сына. Так как течение было сильным, отец не смог спасти ребенка. Спустя примерно 30 минут тело мальчика обнаружил и извлек из воды отдыхавший рядом мужчина.

По факту утопления подростка проводится проверка.

В Беларуси за минувшие выходные утонули 7 человек. В их числе – двое детей. Спасатели напоминают: ни в коем случае нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности на воде. Статистика не радует: каждое лето в стране тонет около 200 человек: врачи и спасатели о том, как избежать трагедии (подробнее).