Операция по изобличению длилась более недели: в Минском районе задержали торговцев наркотиками

Новости Беларуси. Торговцы наркотиками с крупной партией товара задержаны в Минском районе. Изъятые гашиш и амфитамин на черном рынке могли стоить до 200 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С поличным попались восемь человек. Операция по их изобличению продолжалась более недели. Подозреваемые получали наркотики из интернет-магазина и распространяли их, делая закладки. Злоумышленники действовали в Минском районе, а основными их клиентами были столичные жители. По факту возбуждено сразу несколько уголовных дел.