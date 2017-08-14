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В минувшие выходные на дорогах Беларуси погибли три мотоциклиста

14 августа 2017 10:42
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Новости Беларуси. В минувшие выходные на дорогах Беларуси произошли три аварии, в результате которых погибли мотоциклисты. 34-летний мужчина на МКАД в Минске не справился с управлением, мотоцикл врезался в разделительное ограждение. Водителя и его супругу госпитализировали, к несчастью, спасти мужчину медикам не удалось.

Страшная авария на проспекте Рокоссовского: мотоциклист врезался в столб и погиб.

В Узденском районе мотоциклист врезался в дерево. Он также ехал с пассажиром. В больнице сердце водителя перестало биться. Молодому человеку было 19 лет. Также известно, что водитель Suzuki не имел права управления мотоциклом (никогда не получал).

Авария в Дрогичинском районе. 46-летний мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб.

# происшествия # Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков

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