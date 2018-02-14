Прямой эфир

Из-за аварии на контактной линии в Могилёве остановилось движение троллейбусов

14 февраля 2018 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Движение транспорта было остановлено на полтора часа. 

Как сообщает корреспондент БЕЛТА, 14 февраля произошла авария на контактной линии в Могилеве, из-за которой движение троллейбусов остановилось на полтора часа. Транспорт не ездил с 7.10 утра до 8.40 – в самый час пик.  

Отмечается, что остановилось движение троллейбусов на основных городских маршрутах №2 и №4.   

По информации центральной диспетчерской троллейбусного парка №1, произошла авария на контактной линии. Ее устраняли около часа.  

В конце января в Могилеве произошло серьезное ДТП.

BMW сбил трёх человек возле остановки – здесь подробнее.  

# происшествия # Авария в Могилевской области

Другие новости рубрики

Все новости
Криминальный талант. Мошенницам из интернет-магазина «Маргаритка» грозит 10 лет тюрьмы
14 февраля 2018 08:46

Криминальный талант. Мошенницам из интернет-магазина «Маргаритка» грозит 10 лет тюрьмы

В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила кроссовер и «Волгу»
13 февраля 2018 18:17

В Полоцком районе маршрутка при обгоне протаранила кроссовер и «Волгу»

Убийство 2-летней девочки в Слуцке. Мать и ее гражданский муж проходят психиатрическую экспертизу
13 февраля 2018 15:51

Убийство 2-летней девочки в Слуцке. Мать и ее гражданский муж проходят психиатрическую экспертизу