Из-за аварии на контактной линии в Могилёве остановилось движение троллейбусов

Новости Беларуси. Движение транспорта было остановлено на полтора часа.

Как сообщает корреспондент БЕЛТА, 14 февраля произошла авария на контактной линии в Могилеве, из-за которой движение троллейбусов остановилось на полтора часа. Транспорт не ездил с 7.10 утра до 8.40 – в самый час пик.

Отмечается, что остановилось движение троллейбусов на основных городских маршрутах №2 и №4.

По информации центральной диспетчерской троллейбусного парка №1, произошла авария на контактной линии. Ее устраняли около часа.

В конце января в Могилеве произошло серьезное ДТП.