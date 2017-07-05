Максим приехал погостить в Лепель к бабушке и погиб: 11-летнего мальчика засыпало грунтом

Новости Беларуси. В Лепеле погиб 11-летний подросток. Во время игры на ребенка обрушился слой земли. Сначала помощь ему пытались оказать ровесники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда же мальчишки поняли, что самим это не под силу, они бросились за помощью. Но потерянное время вернуть не смогли ни профессиональные спасатели, ни врачи.

Анастасия Бут, СТВ:

Трое мальчишек представляли себе этот обрыв как пещеру. И выкопали даже два входа. Когда полез в яму один – на него высыпался песок. Мальчишка убежал. Вслед за ним испугался и убежал второй. А третий остался на месте.

Не прошло и минуты, как груда земли обрушилась на 11-летнего Максима. Ровесники тут же бросились помогать другу, но достать человека из земли оказалось не так просто. Лишь потеряв уйму времени, дети побежали за помощью к взрослым. Владимир Леоновец, матрос-спасатель Лепельского спасательного поста ОСВОД:

Я его вытянул оттуда, уложил на песочек. Прощупал еще раз пульс для верности. Пульса нет. Прочистил нос, рот от песка, пытался реанимировать.

Зрачки мальчика не реагировали на свет – это первый признак недееспособности организма. Но Владимир Леоновец до последнего пытался реанимировать мальчика. У спасателя свой 3-летний сын. И эту трагедию он воспринял как личную.

Вячеслав Горин, начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД:

Нет оснований полагать, что он не умеет оказывать медицинскую помощь, потому что я лично проверял навыки и способности по оказанию и проведению сердечно-легочной реанимации. В том числе при утоплении. Погибший мальчик приехал из Минска погостить в Лепель к бабушке. И в то, что он уже никогда не вернется домой, поверить не может никто.

Станислав Марковский, старший матрос-спасатель Лепельского спасательного поста ОСВОД:

Мы с одним из мальчиков разговаривали. Он с бабушкой домой возвращался. И когда покинули территорию пляжа, то он у бабушки спрашивает: «Бабушка, а он уже все? Максим уже неживой?» То есть ребенок не осознавал, не понимал, что наступила смерть бесповоротно.

Владимир Волога, временно исполняющий обязанности старшего инспектора по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:

Был случай, когда отец ребенка сам принял меры по спасению своего сына. Находился во дворе искусственный водоем небольших размеров. Отец на некоторое время отлучился. Увидел, что подросток тонет, принял меры по спасению. Подросток был доставлен в больницу, жизни сейчас ничего не угрожает.