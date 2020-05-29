Пожар возле агрогородка Колодищи: погиб хозяин дачного дома

Новости Беларуси. Сразу несколько пожаров произошло в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сразу несколько пожаров произошло в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, во время происшествия в Минском районе погиб человек. Трагедия произошла в садоводческом товариществе возле агрогородка Колодищи. Прибывшие на место спасатели заметили дым на втором этаже дачного дома. Внутри был обнаружен погибший хозяин. Причина возгорания устанавливается.
А в деревне Кизилово Молодечненского района пожар почти полностью уничтожил деревянный дом. Погибла 71-летняя хозяйка. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки.