Сильные наводнения парализовали Словению и Хорватию

Сильное наводнение продолжает испытывать жителей некоторых районов Словении. Дожди привели к многочисленным оползням.

Из наиболее пострадавших районов эвакуируют население. Спасателям помогают военные. Затоплены подвалы и первые этажи зданий. В столице страны — Любляне — более 3,5 тысяч домов остались без электричества. Парализовано автомобильное сообщение. Машины плавают по улицам.

Водная стихия не оставляет и Хорватию. Под угрозой затопления — Загреб. В столице срочно возводят дамбы из мешков с песком. В некоторых районах страны уровень воды в реках уже превысил критическую отметку. Затоплены прибрежные поля и виноградники. Убытки несут земледельцы и животноводы.