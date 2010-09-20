Гонки стритрейсеров в Москве закончились смертью

В ночь на 19 сентября в Москве проходило закрытие летнего сезона дрэгрейсинга - гонок по прямой на 402 метра.

Один из участников на автомобиле Ниссан Скайлайн не справился с управлением и на огромной скорости протаранил толпу зрителей. Как рассказывают очевидцы, удар был такой силы, что люди разлетелись на несколько десятков метров, а автомобиль вырвал с корнями дерево, пишет «КП». В результате аварии 25-летний парень погиб на месте, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Воспользовавшись паникой, водитель бросил Ниссан на обочине и попытался скрыться, однако вскоре был задержан. Сначала его допросили в милиции, после чего доставили в одну из московских больниц. Из-за шока у стритрейсера отнялись ноги - в клинику его завезли на кресле-каталке, пишет «Newsru.com»

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