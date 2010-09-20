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Только спустя 5 месяцев компания «Бритиш Петролеум» полностью ликвидировала утечку нефти в Мексиканском заливе

20 сентября 2010 11:31
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Они зацементировали поврежденную скважину и установили на ней специальный бетонный колпак, заменив временный купол. Взрыв и пожар произошли на платформе «Би-Пи» 20 апреля. С тех пор в воду вылилось почти пять миллионов баррелей нефти. Это привело к крупнейшей экологической катастрофе в истории США. Ее последствия еще до конца не ликвидированы. После аварии в стране ввели мораторий на глубоководное бурение на шельфе, а глава британской корпорации Тони Хейворд ушел в отставку.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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