Только спустя 5 месяцев компания «Бритиш Петролеум» полностью ликвидировала утечку нефти в Мексиканском заливе

Они зацементировали поврежденную скважину и установили на ней специальный бетонный колпак, заменив временный купол. Взрыв и пожар произошли на платформе «Би-Пи» 20 апреля. С тех пор в воду вылилось почти пять миллионов баррелей нефти. Это привело к крупнейшей экологической катастрофе в истории США. Ее последствия еще до конца не ликвидированы. После аварии в стране ввели мораторий на глубоководное бурение на шельфе, а глава британской корпорации Тони Хейворд ушел в отставку.