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В Зеленом луге гулявший с мамой 2-летний ребенок провалился в люк, спрятанный в траве!

09 июля 2014 19:23
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Новости Беларуси. ЧП произошло на этом месте на видео в сквере в районе Зеленого луга. Мама прогуливалась с двухлетним сыном Буквально за считанные секунды ребенок исчез из виду. Из под земли доносился только плач.

Женщина увидела, что двухлетний Эрик попал в открытый люк. Сразу заметить яму было невозможно из-за зарослей травы. Ребенок отделался испугом и ссадиной на спине. Сейчас мама с ужасом вспоминает эту ситуацию.

Выяснить, чья это территория, оказалось непросто. До сих пор устанавливается организация, которая должна была следить за состоянием этих люков. Пока он ничей. Зная о нашем приезде, отверстие в земле предусмотрительно засыпали песком, а траву скосили.

Виталий Германчук,  директор ГП «Ремавтодор Первомайского района Минска»:
Сети заброшенные, скорее всего, не используются. Продолжаем выяснять, кому они принадлжат. В данной местности много сетей проходят (тепло, вода, освещение)...

Весной телеканал СТВ рассказывал  про ЧП в Руденске. Там в открытый колодец теплотрассы провалились двое детей. Только после этого случая городская администрация обратила внимание на зияющие дыры люков, разбросанные по всему парку.

Эти истории произошли в местах отдыха прямо на глазах у родителелей и по недосмотру коммунальных служб. Неужели для того, чтобы зоны отдыха стали безопасными, нужны детские жертвы?  

 

# происшествия # Гибель детей # Виталий Германчук

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