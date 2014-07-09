В Зеленом луге гулявший с мамой 2-летний ребенок провалился в люк, спрятанный в траве!

Новости Беларуси. ЧП произошло на этом месте на видео в сквере в районе Зеленого луга. Мама прогуливалась с двухлетним сыном Буквально за считанные секунды ребенок исчез из виду. Из под земли доносился только плач.



Женщина увидела, что двухлетний Эрик попал в открытый люк. Сразу заметить яму было невозможно из-за зарослей травы. Ребенок отделался испугом и ссадиной на спине. Сейчас мама с ужасом вспоминает эту ситуацию.



Выяснить, чья это территория, оказалось непросто. До сих пор устанавливается организация, которая должна была следить за состоянием этих люков. Пока он ничей. Зная о нашем приезде, отверстие в земле предусмотрительно засыпали песком, а траву скосили.



Виталий Германчук, директор ГП «Ремавтодор Первомайского района Минска»:

Сети заброшенные, скорее всего, не используются. Продолжаем выяснять, кому они принадлжат. В данной местности много сетей проходят (тепло, вода, освещение)...

Весной телеканал СТВ рассказывал про ЧП в Руденске. Там в открытый колодец теплотрассы провалились двое детей. Только после этого случая городская администрация обратила внимание на зияющие дыры люков, разбросанные по всему парку.



Эти истории произошли в местах отдыха прямо на глазах у родителелей и по недосмотру коммунальных служб. Неужели для того, чтобы зоны отдыха стали безопасными, нужны детские жертвы?



