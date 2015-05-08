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В Беларусь пытались незаконно ввезти танк Т-34 1945 года выпуска

08 мая 2015 13:53
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Новости Беларуси. 30 тонн бронеконтрабанды. В Беларусь пытались незаконно ввезти танк. Речь идет о легендарном Т-34.

Инцидент произошел на Витебской таможне. Танк 1945 года выпуска размещался на прицепе грузовика.

Водитель предъявил таможенникам «груз», а также сопроводительные документы на него. Правда, при проверке выяснилось, что не все требования выполнены. Пока специалисты выясняют все обстоятельства, танк стоимостью свыше полумиллиарда рублей задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

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