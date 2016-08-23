Штраф, 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества: вынесены приговоры по делу Япринцевых

Новости Беларуси. Суд Центрального района Минска приговорил Владимира Япринцева к штрафу и освободил в зале суда, его сын Казбек и его партнер по бизнесу Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкое дело рассматривалось с начала июля, в числе обвиняемых – отец и сын Япринцевы и Александр Арабян. Все трое обвинялись в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Все адвокаты обвиняемых заявили, что будут обжаловать приговор в течение 10 суток.

Сергей Буякевич, адвокат Владимира Япринцева:

Естественно, мы не согласны. Будем в апелляционном порядке обжаловать приговор. Будем надеяться, что инстанция Минский городской суд удовлетворит нашу позицию. Поэтому продолжаем бороться дальше.