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Штраф, 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества: вынесены приговоры по делу Япринцевых

23 августа 2016 13:42
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Новости Беларуси. Суд Центрального района Минска приговорил Владимира Япринцева к штрафу и освободил в зале суда, его сын Казбек и его партнер по бизнесу Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкое дело рассматривалось с начала июля, в числе обвиняемых – отец и сын Япринцевы и Александр Арабян. Все трое обвинялись в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Все адвокаты обвиняемых заявили, что будут обжаловать приговор в течение 10 суток.

Сергей Буякевич, адвокат Владимира Япринцева:
Естественно, мы не согласны. Будем в апелляционном порядке обжаловать приговор. Будем надеяться, что инстанция Минский городской суд удовлетворит нашу позицию. Поэтому продолжаем бороться дальше.

# происшествия # Мошенничество

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