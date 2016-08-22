Нападение волчицы в Мозырском районе: «Отец вилами её, а она отпрыгивает в сторону и снова бросается»

Новости Беларуси. Ещё одно ЧП произошло в Мозырском районе. Там бешеная волчица покусала двух женщин. Инцидент произошел в деревне Акулинка. Хищник нападал на жертв прямо на подворьях. Остановили зверя местные жители. Им удалось убить волчицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие:

Отец вилами её, а она отпрыгивает в сторону и снова бросается. Я бью её лопатой.

Мужчины бросились на шум в соседнем дворе. Искусанная волчицей соседка звала на помощь. Как оказалось позже: до этого животное успело покусать ещё одну женщину тоже в этой деревне.

Александр Альховик, мастер-спасатель пожарно-аварийной спасательной части №1 Мозырского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

В огне спасаешь человека – ты этому обучался, проходил это всё. Как действовать, в каких ситуациях. А со зверем был единичный случай, не знаешь, как поступить и как он будет вести себя. Доволен, что помог людям избежать других последствий, которые могли произойти.

Волчица шла на людей без тени страха. Специалисты говорят: такое поведение характерно для животного, больного бешенством. Скорее всего, этот диагноз подтвердится: голова животного взята на экспертизу. Пострадавшие женщины госпитализированы и уже начато лечение этой смертельной болезни.

Владимир Башуев, и.о. заведующего травматолого-ортопедическим отделением Мозырской Центральной районной больницы:

Пациенты абсолютно в удовлетворительном состоянии. Активны, ходят, едят, спят, получают антирабическую помощь. Я, откровенно говоря, даже не помню, когда нас волк кусал. У нас было три года назад: лиса укусила дивчину, которая бегала по лесу. Привилась, всё нормально. И лет восемь назад тоже был мужчина, которого тоже укусила лиса.

Мозырщина – очередной полесский регион, где в последние годы отметились волки. До этого случаи нападения зверей фиксировались в Брагинском, Речицком, Светлогорском и Наровлянском районах Гомельщины и Барановичском на Брестчине.

Александр Добриян, СТВ:

Происшествие в Акулинке – это уже шестой случай открытого противостояния человека и волка за последние пять лет на Гомельщине. Причём предыдущее ЧП произошло всего месяц назад в соседнем Речицком районе. Тогда на больничной койке оказались 4 человека.