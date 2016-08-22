В сотне метров от места, где в реке нашли ртуть, постоянно купаются люди

Новости Беларуси. В реке Лесной Каменецкого района дайвер во время погружения обнаружил две колбы со ртутью – всего 8 килограммов. Причём одна из ёмкостей оказалась открыта, и из неё вытекал жидкий металл. Чем грозит окружающей среде такая утечка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводной рыбалкой зверовод Валерий Рудчик активно занимается уже пять лет.

Для этого специально ездит из своего Брестского в Каменецкий район, где такой вид ловли не запрещён. Редкие трофеи встречались не раз, но с подобным «уловом» бывалый рыбак столкнулся впервые.

Валерий Рудчик, рыбак, дайвер:

Одну я сначала увидел. Взял, поднял – что-то тяжелое. Подумал, свинец. Замыта, песок был, без крышки – а жидкость сверху так и потекла. Посмотрел: ещё есть одна, целая. Я даже внимания не обратил, что она с крышкой.

Извлечь из воды опасный груз Валерий не решился. Две небольшие колбы весили 8 килограммов. Причём одна из ёмкостей была открыта.

Заметил дайвер на дне и осколки: возможно, третьей ёмкости.

Лев Солышко, оперативный дежурный центра оперативного управления Брестского областного управления МЧС:

На расстоянии 10 метров от берега и глубине метра 1,5 было обнаружено и изъято около 8 килограммов ртути и ртутьсодержащих отходов, которые были помещены на склад временного хранения пожарно-аварийно-спасательного отряда.

Пётр Бутрим, СТВ:

Ядовитая находка была обнаружена на не самом диком участке реки. Он достаточно популярный среди местных рыбаков. А всего в нескольких сотнях метров вниз по течению круглое лето отдыхают и купаются жители соседней деревни.

Экологи говорят: большой опасности для человека найденная в воде ртуть не несёт.

В таких условиях она не выделяет пары, оседает и не разносится течением. Подтверждают это и недавние пробы.

Тамара Ялковская, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Эта река является трансграничной. Поэтому исследования воды производятся ежемесячно. Последние наблюдения – это август текущего года, превышение по тяжелым металлам, за исключением железа и марганца, не показали.

Река Лесная каждые несколько лет из-за плохой проточности воды страдает от массового замора рыбы. Чтобы к этой экологической проблеме не добавилась ещё одна, специалисты проводят мониторинг. По горячим следам взяты новые пробы воды.