Очевидец о трагедии в парке Челюскинцев: «Получается, он подставил голову под вагон и его сбили»

Новости Беларуси. Трагедия в столичном парке Челюскинцев. Под вагончиком американских горок погиб администратор аттракциона.

Во время его работы мужчина зашел в запретную зону и не успел отреагировать на ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Трагедия случилась на аттракционе «Джамба Джет». Это американские горки. В разгар сеанса работник зашел в запретную зону. Там и произошел несчастный случай.

Скорость и рок, казалась бы, сошлись здесь воедино. Мужчину сбивает такой вот вагончик. Удар – фатален. Прибывшим на место медикам только и оставалось, что подвести черту.

Владислав Телятников, фельдшер скорой помощи:

Мы приехали – человек был в клинической смерти. Проводились реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешны.

Нелепая смерть. Но ещё более нелепо звучит причина, запустившая роковой механизм. По предварительной версии, мужчина пытался поднять упавшие наушники.

Очевидец трагедии:

Он перелез и побежал за ними. Получается, он подставил голову под вагон и его сбили…

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

По предварительной информации, подчеркиваю, по предварительной информации администратор данного аттракциона якобы увидел, что у одного из отдыхающих что-то выпало из движущейся тележки на рельсы. И, опять же, по предварительной информации, он пытался это поднять.

Аттракцион принадлежит частной компании. Территорию вокруг американских горок оцепили буквально сразу. На месте работает оперативно-следственная группа. Коллеги погибшего выглядят растеряно.

Работник аттракциона:

Это мой руководитель. 56 лет, заместитель директора. Больше ничего я ответить ничего не могу, простите.

Погибшему мужчине в мае исполнилось 57.

Он работал администратором аттракциона. В причинах и обстоятельствах этой трагедии предстоит разобраться следователям. Для реконструкции всей картины не хватает важных элементов.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Следственный комитет обращается к очевидцам, а так же к тем лицам, которые находились в момент происшествия в кабинке. Сообщите о себе в первомайский отдел следственного комитета.

Роковая случайность или фатальная небрежность. В этом деле – пока многоточие. Тем временем, в парке Челюскинцев в связи с трагедией усилили меры безопасности.