Шквалистый ветер, затопление улиц и провалы машин под землю: Минск пережил сильнейший за историю наблюдений ливень
Новости Беларуси. Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений. За сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков. В столице, как и по всей стране, ликвидируют последствия непогоды. Наибольший ущерб грозовой фронт со шквалистым ветром нанес Минской и Брестской областям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шквалистый ветер, ливни и грозы... Непогода накануне вечером и ночью разгулялась не на шутку. Основной удар стихии пришелся на столицу, а также Минскую и Брестскую области.
Грозовой фронт не только взбудоражил социальные сети, но и побил многолетний рекорд. Минск пережил самый сильный дождь за всю историю метеонаблюдений. За сутки в столице выпало почти 90% месячной нормы осадков.
Виктор Мельник, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
77мм или 87 % нормы – это новый рекорд суточного количества осадков. Последний раз такой рекорд у нас был установлен в 70-м году.
Небесной канцелярии потребовалась пара несколько часов – и на улицах Минска можно было передвигаться едва ли не вплавь. Ливень привел к подтоплениям и остановкам движения транспорта. Стихия завела в тупик водителей. Только в столице из воды спасатели извлекли порядка 10 автомобилей.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В результате интенсивного выпадения осадков было ограничено движение на 14 проезжих участках дорог. Водителям, застрявшим в этих зонах, потребовалась помощь. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 144 работника МЧС.
Всего за один час треть нормы осадков выпала и в Бресте. В отличие от Минска, ливень в регионе не сдал позиций и утром. В настоящий бассейн проезжую часть и тротуары стихия превратила и в Барановичском районе.
Жители Бреста:
Видимость ухудшается. Усложняется управление транспортом.
Неудобства – конечно! На работу дойти трудно было очень. Напугала гроза.
Не меньше хлопот доставил и сильный ветер, порывы которого доходили до 16 м/с. Сразу из нескольких населенных пунктов поступили сообщения о повреждении крыш жилых домов и сельскохозяйственных построек. Не выдержали напора стихии деревья. По оперативным данным, количество прецедентов исчисляется десятками.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Последствия непогоды продолжают проявляться и сегодня. В центре Минска под асфальт частично ушла машина. Вероятная причина – вчерашний ливень.
В подземную ловушку попал этот внедорожник. О печальных результатах разгула стихии говорят и энергетики. Нарушения электроснабжения были зафиксированы более чем в 200 населенных пунктов. Еще утром почти 40 из них числились в списке обесточенных. Восстановительные работы завершились к обеду.
Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:
Привлекались порядка 240 человек в течение суток, 87 единиц техники. Благодаря этому нарушения оперативно устранялись.
А в Гродненском регионе из-за удара молнии произошли три пожара. Еще несколько возгораний стихия вызвала в Минской и Брестской областях.
Ольге Козич, житель деревни Грицевичи (Березовский район):
Такі малы-малы быў гром, потым раптова як гранула! Нібы мне па галаве далі чым.
Ольге Козич 80 лет, но настолько мощных разрядов грома, говорит, до вчерашнего дня не слышала. Молния ударила прямо в стену ее дома. Пламя охватило сени, но, к счастью, дальше не пошло. На помощь вовремя подоспели соседи с ведрами воды. Пожар чудом удалось потушить еще до приезда спасателей.
Ольга Козич:
Дырка гэта наскрозь прабітая туды на вуліцу.
Из-за непогоды корректировки претерпели и воздушные гавани. Так, летевшие в Минск самолеты были вынуждены приземляться в Гомеле. Неудобства испытали пассажиры рейсов из Калининграда и Киева.
Николай Мурашко, заместитель начальника гомельского филиала Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»:
По улучшению погоды в Минске дали вылетную. Они прошли минимальное обслуживание, которое необходимо было для того, чтобы продолжить полет. И дальше полетели.
Оранжевый уровень опасности синоптики объявили и на 26 июля. Вести о новых подтоплениях уже пришли с подворий Гродненской области. Дожди, кстати, ожидаются и 27 июля. Правда, по прогнозам – уже кратковременные.