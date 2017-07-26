Шквалистый ветер, затопление улиц и провалы машин под землю: Минск пережил сильнейший за историю наблюдений ливень

Новости Беларуси. Минск пережил самый сильный дождь за всю историю наблюдений. За сутки выпало почти 90% месячной нормы осадков. В столице, как и по всей стране, ликвидируют последствия непогоды. Наибольший ущерб грозовой фронт со шквалистым ветром нанес Минской и Брестской областям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шквалистый ветер, ливни и грозы... Непогода накануне вечером и ночью разгулялась не на шутку. Основной удар стихии пришелся на столицу, а также Минскую и Брестскую области. Грозовой фронт не только взбудоражил социальные сети, но и побил многолетний рекорд. Минск пережил самый сильный дождь за всю историю метеонаблюдений. За сутки в столице выпало почти 90% месячной нормы осадков.

Виктор Мельник, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

77мм или 87 % нормы – это новый рекорд суточного количества осадков. Последний раз такой рекорд у нас был установлен в 70-м году.

Небесной канцелярии потребовалась пара несколько часов – и на улицах Минска можно было передвигаться едва ли не вплавь. Ливень привел к подтоплениям и остановкам движения транспорта. Стихия завела в тупик водителей. Только в столице из воды спасатели извлекли порядка 10 автомобилей.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В результате интенсивного выпадения осадков было ограничено движение на 14 проезжих участках дорог. Водителям, застрявшим в этих зонах, потребовалась помощь. В ликвидации последствий непогоды было задействовано 20 единиц техники, 144 работника МЧС.

Всего за один час треть нормы осадков выпала и в Бресте. В отличие от Минска, ливень в регионе не сдал позиций и утром. В настоящий бассейн проезжую часть и тротуары стихия превратила и в Барановичском районе. Жители Бреста:

Видимость ухудшается. Усложняется управление транспортом. Неудобства – конечно! На работу дойти трудно было очень. Напугала гроза. Не меньше хлопот доставил и сильный ветер, порывы которого доходили до 16 м/с. Сразу из нескольких населенных пунктов поступили сообщения о повреждении крыш жилых домов и сельскохозяйственных построек. Не выдержали напора стихии деревья. По оперативным данным, количество прецедентов исчисляется десятками. Татьяна Ревизоре, СТВ:

Последствия непогоды продолжают проявляться и сегодня. В центре Минска под асфальт частично ушла машина. Вероятная причина – вчерашний ливень. В подземную ловушку попал этот внедорожник. О печальных результатах разгула стихии говорят и энергетики. Нарушения электроснабжения были зафиксированы более чем в 200 населенных пунктов. Еще утром почти 40 из них числились в списке обесточенных. Восстановительные работы завершились к обеду.

Александр Мальков, начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго»:

Привлекались порядка 240 человек в течение суток, 87 единиц техники. Благодаря этому нарушения оперативно устранялись.