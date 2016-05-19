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Школьник подорвался на снаряде в Гродненской области: ребенок в реанимации

19 мая 2016 12:12
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Новости Беларуси. Обычный вечер в деревне Новая Гожа Гродненского района едва не закончился трагедией.

Скорее всего, 10-летний мальчик ударил о бетонную стену взрывоопасный предмет, который ему дали друзья. Дети нашли патрон в лесу.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в учреждение здравоохранения малолетний мальчик, житель указанной деревни. Диагноз – взрывная травма правой кисти с полным отчленением первого пальца и повреждением мышц, сухожилий и сосудисто-нервного пучка кисти, множественные мелкоточечные ранения кожи лица и бедер, травматический шок. После оказания медицинской помощи ребенок помещен в реанимационное отделение. 

На месте, где дети обнаружили боеприпасы, работает служба разминирования, следователи и милиция. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в марте на снаряде в Минской области подорвались трое школьников. Два мальчика погибли. Здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай # Сергей Шершеневич

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