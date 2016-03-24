От взрыва снаряда в Березинском районе погибли двое детей, 11-летний мальчик пострадал

Новости Беларуси. Трагическое эхо войны. На снаряде в Минской области подорвались трое школьников. Два мальчика погибли. Один в больнице. Сейчас на месте случившегося работают следователи.

Известно, что дети играли на вспаханном поле. Здесь они и обнаружили опасный предмет. От чего именно боеголовка снаряда времен Великой Отечественной взорвалась, сейчас выясняется. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время на месте происшествия находится передвижная криминалистическая лаборатория центрального аппарата Следственного комитета и следователи криминалистического отдела. Также работает следственное управление УСК по Минской областей, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.

Алексей Сарнавский, директор ГУО «Погостская средняя школа»:

Об этой трагедии я узнал от своего начальника, это было два часа ночи. Конечно, это был шок. Ребята из хороших семей, значились на хорошем счету, в школе участвовали во всех делах, соревнованиях спортивных.

Владимир Новицкий, заместитель председателя Березинского районного исполнительного комитета:

Конечно, это трагедия не только для нашего района. И сегодня мы всеми силами, что может исполнительная власть, мы семьям поможем, окажем им всякое содействие. Не только материальное, но и психологическое, чтобы немножко поддержать в эти тяжелые моменты. Это действительно трагедия для района и для всех.

На месте трагедии в Березинском районе работает съемочная группа СТВ. На телефонной связи со студией корреспондент Татьяна Ревизоре.

Выживший мальчик сейчас находится в центральной больнице города Березино, жизни ребенка ничего не угрожает, его состояние оценивают как удовлетворительное.

К слову, мальчик не сразу признался в том, что же произошло. По его первоначальной версии, он упал с велосипеда. Впрочем, оскольчатые раны вызвали у хирурга подозрение и после с ребенком беседовал уже сотрудник РУВД. Выяснилось, что мальчик и его приятели нашли посторонний предмет, который после взорвался.

Тела погибших ребят обнаружили ближе к полуночи.