Полуторогодовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе

Новости Беларуси. 12 сентября в деревне Гринки Свислочского района в декоративном пруду у дома утонул ребенок.

По информации Гродненского ОУМЧС, девочке был 1 год и 8 месяцев. В Гринки родители ребенка приехали в гости к родственникам. Во время трагедии взрослые были заняты делами по хозяйству. Ребенка сразу же доставили в больницу, однако девочку не удалось спасти.

Следователями проводится проверка и изучаются обстоятельства инцидента (подробнее).

В начале лета в Бешенковичском районе произошла похожая трагедия.