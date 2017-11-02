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26-летний бесправник врезался в грузовик на МКАД и погиб

02 ноября 2017 08:20
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Новости Беларуси. 2 ноября ночью на МКАД произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись Rover и МАЗ.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, 26-летний водитель Rover ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе улицы Казимировская автомобиль столкнулся с грузовиком.

Молодой человек, который находился за рулем Rover, погиб на месте аварии.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алены Волчек, легковой автомобиль двигался на высокой скорости и фарами давал сигнал о том, чтобы ему предоставили преимущество на дороге.

Известно, что погибший не имел водительских прав.

Проводится проверка и ряд экспертиз. В обстоятельствах столкновения разбирается УСК по Минску.

Накануне утром возле Фаниполя столкнулись фура и легковушка: виновник аварии, вероятно, заснул за рулем (подробности).

# происшествия # Авария в Минске # Юлия Гончарова

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