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Найдено тело сорвавшегося в ущелье Безенги белорусского альпиниста

18 июля 2018 16:53
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Новости Беларуси. На Эльбрусе нашли тело альпиниста, который сорвался при восхождении в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найдено тело сорвавшегося в ущелье Безенги белорусского альпиниста-1

Спасатели обнаружили его на высоте свыше 4тысяч метров в ущелье Безенги. По предварительной информации, погибший турист является нашим соотечественником. Установлено, что 54-летний мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек.

Найдено тело сорвавшегося в ущелье Безенги белорусского альпиниста-4

Айгуль Гулиева, ведущий специалист пресс-службы ГУ МЧС России по КБР:
По состоянию на 15.00 поисково-спасательные работы приостановлены в связи с плохими погодными условиями. Завтра спасработы по транспортировке тела альпиниста с привлечением вертолета МЧС России будут возобновлены.

Найдено тело сорвавшегося в ущелье Безенги белорусского альпиниста-7

Чтобы спустить тело альпиниста с горы в помощь спасателям был направлен вертолет. Однако из-за плохой погоды все работы были прекращены. Возобновить транспортировку погибшего планируется 19 июля.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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