Найдено тело сорвавшегося в ущелье Безенги белорусского альпиниста

Новости Беларуси. На Эльбрусе нашли тело альпиниста, который сорвался при восхождении в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели обнаружили его на высоте свыше 4тысяч метров в ущелье Безенги. По предварительной информации, погибший турист является нашим соотечественником. Установлено, что 54-летний мужчина следовал в составе зарегистрированной группы из пятерых человек.

Айгуль Гулиева, ведущий специалист пресс-службы ГУ МЧС России по КБР:

По состоянию на 15.00 поисково-спасательные работы приостановлены в связи с плохими погодными условиями. Завтра спасработы по транспортировке тела альпиниста с привлечением вертолета МЧС России будут возобновлены.