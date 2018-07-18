Нападавший – дважды судим. Подробности захвата заложницы в Заславле

Новости Беларуси. В Заславле 18 июля развернулась настоящая драма с захватом заложника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из банков города злоумышленник, вооруженный ножом, насильно удерживал 23-летнюю девушку. Переговоры с преступником длились несколько часов. Но мужчина вёл себя неадекватно. Более того, угрожал расправой. Поэтому было принято решение пойти на крайние меры (подробнее здесь).





Анастасия Хоботова, СТВ:

Примерно в полдень по Заславлю разлетелась страшная весть: мужчина, вооруженный ножом, напал на женщину в одном из отделений банка по улице Советской. Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели, медики и сотрудники милиции.

Улицу Советскую частично перекрыли. Людей вывели за оцепление, тех, кто вышел на балконы, попросили вернуться в безопасное место. Посетителей гостиницы, которая находится на втором этаже здания, вывели через черный ход. Тем, кто пришел в кафе, выйти на улицу не удалось.

Человек, державший в страхе 23-летнюю девушку – ранее дважды судимый местный житель. На контакт с правоохранителями идти отказался. Переговоры с преступником длились более двух часов.

После безуспешных попыток наладить контакт, бойцы «Алмаза» мужчину ликвидировали. По предварительной информации, потерпевшая ждёт ребенка. Её здоровью ничего не угрожает.