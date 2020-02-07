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В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза

07 февраля 2020 11:31
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Новости Беларуси. В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой автомобиль. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29 января в милицию обратился житель Калинковичей. Мужчина пояснил, что ночью кто-то пришёл на неохраняемую стоянку и повредил правые двери, задние стёкла, обшивку сидения, а также левой двери его BMW X-5. 

В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза -1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Прибывшие к месту происшествия правоохранители увидели оставленные дробью вмятины на дверях машины. В ходе отработки различных версий сотрудники милиции заинтересовались 41-летним местным жителем. 

При проведении оперативных мероприятий было найдено предполагаемое оружие – гладкоствольный обрез. Он находился в подвале дома, который расположен рядом с местом жительства гражданина. 

В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза -4

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Выясняются обстоятельства случившегося. Оружие передано в УГКСЭ по Гомельской области для проведения баллистической экспертизы. 

Осенью 2019 года в Витебске были повреждены пять автомобилей.

В правонарушении подозревался местный житель – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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