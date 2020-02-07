В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза

Новости Беларуси. В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой автомобиль. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29 января в милицию обратился житель Калинковичей. Мужчина пояснил, что ночью кто-то пришёл на неохраняемую стоянку и повредил правые двери, задние стёкла, обшивку сидения, а также левой двери его BMW X-5.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Прибывшие к месту происшествия правоохранители увидели оставленные дробью вмятины на дверях машины. В ходе отработки различных версий сотрудники милиции заинтересовались 41-летним местным жителем. При проведении оперативных мероприятий было найдено предполагаемое оружие – гладкоствольный обрез. Он находился в подвале дома, который расположен рядом с местом жительства гражданина.

Фото: УВД Гомельского облисполкома