В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза
Новости Беларуси. В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой автомобиль.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29 января в милицию обратился житель Калинковичей. Мужчина пояснил, что ночью кто-то пришёл на неохраняемую стоянку и повредил правые двери, задние стёкла, обшивку сидения, а также левой двери его BMW X-5.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Прибывшие к месту происшествия правоохранители увидели оставленные дробью вмятины на дверях машины. В ходе отработки различных версий сотрудники милиции заинтересовались 41-летним местным жителем.
При проведении оперативных мероприятий было найдено предполагаемое оружие – гладкоствольный обрез. Он находился в подвале дома, который расположен рядом с местом жительства гражданина.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Выясняются обстоятельства случившегося. Оружие передано в УГКСЭ по Гомельской области для проведения баллистической экспертизы.
Осенью 2019 года в Витебске были повреждены пять автомобилей.
В правонарушении подозревался местный житель – подробнее здесь.