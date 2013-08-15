Новости Ирака. Серия взрывов в Багдаде унесла жизни 42 человек, около ста получили ранения. Бомбы взорвались, в том числе, в так называемой «зеленой зоне», где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

На данный момент информации о возможных пострадавших среди представителей дипломатических миссий нет. Ответственность за нападения пока никто на себя не взял.

Проблема с безопасностью в Ираке по-прежнему остается одной из самых острых. Только в июле от рук террористов погибли около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.