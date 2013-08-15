Прямой эфир

Серия взрывов в Багдаде унесла жизни 42 человек, около ста получили ранения

15 августа 2013 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. Серия взрывов в Багдаде унесла жизни 42 человек, около ста получили ранения. Бомбы взорвались, в том числе, в так называемой «зеленой зоне», где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

На данный момент информации о возможных пострадавших среди представителей дипломатических миссий нет. Ответственность за нападения пока никто на себя не взял.

Проблема с безопасностью в Ираке по-прежнему остается одной из самых острых. Только в июле от рук террористов погибли около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Трое рабочих погибли во время ремонта канализации в Москве
15 августа 2013 12:37

Трое рабочих погибли во время ремонта канализации в Москве

Пожар в многоэтажке в Гродно. Спасатели эвакуировали 8 жильцов
15 августа 2013 11:41

Пожар в многоэтажке в Гродно. Спасатели эвакуировали 8 жильцов

Пенсионер погиб под колёсами мусоровоза в Слониме
15 августа 2013 11:08

Пенсионер погиб под колёсами мусоровоза в Слониме