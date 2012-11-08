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Серия терактов в Афганистане. Погибли около 20 человек

08 ноября 2012 13:16
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Новости Афганистана. Серия терактов в Афганистане унесла жизни около 20 человек. Первый инцидент произошел в Кандагаре. Смертник на мотоцикле атаковал полицейский блокпост.  Жертвами нападения стали трое стражей порядка.

В провинции Лагман погибли 5 человек, когда грузовик с солдатами афганской армии  наехал на дорожную мину.

Самый кровавый инцидент произошел в провинции Гильменд, где на фугасе подорвался микроавтобус с пассажирами. Этот взрыв унес жизни не менее 10 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Афганистане

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