Серия терактов в Афганистане. Погибли около 20 человек

Новости Афганистана. Серия терактов в Афганистане унесла жизни около 20 человек. Первый инцидент произошел в Кандагаре. Смертник на мотоцикле атаковал полицейский блокпост. Жертвами нападения стали трое стражей порядка.

В провинции Лагман погибли 5 человек, когда грузовик с солдатами афганской армии наехал на дорожную мину.

Самый кровавый инцидент произошел в провинции Гильменд, где на фугасе подорвался микроавтобус с пассажирами. Этот взрыв унес жизни не менее 10 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.