Серьезное ДТП в Борисове: BMW слетел с дороги, врезался в дерево и загорелся

Новости Беларуси. Поздно ночью по улице Лопатина в дерево врезался автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, а там его остановило дерево. Удар был сильный, транспортное средство загорелось. Люди, находившиеся в салоне, серьезно пострадали и госпитализированы. До приезда МЧС огонь полностью повредил автомобиль.