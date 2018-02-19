Прямой эфир

Серьезное ДТП в Борисове: BMW слетел с дороги, врезался в дерево и загорелся

19 февраля 2018 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздно ночью по улице Лопатина в дерево врезался автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Серьезное ДТП в Борисове: BMW слетел с дороги, врезался в дерево и загорелся-1

  

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, а там его остановило дерево. Удар был сильный, транспортное средство загорелось. Люди, находившиеся в салоне, серьезно пострадали и госпитализированы. До приезда МЧС огонь полностью повредил автомобиль.  

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Милиция ловит нарушителей на квадроциклах с помощью дронов
19 февраля 2018 15:40

Милиция ловит нарушителей на квадроциклах с помощью дронов

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи
19 февраля 2018 13:37

«Самка была беременная». В Могилевской области задержали шестерых безработных, подозреваемых в убийстве лосихи

У станции Жодино-Южное умер машинист во время управления электричкой
19 февраля 2018 12:25

У станции Жодино-Южное умер машинист во время управления электричкой