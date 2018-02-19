Милиция ловит нарушителей на квадроциклах с помощью дронов
Новости Беларуси. Любители гонок на квадроциклах в поле зрения правоохранителей Минщины. На этот раз за водителями следили с помощью дронов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Цель – выявить тех, кто площадкой для маневров выбирает сельскохозяйственные угодья. Понятно, что такие выезды на поля портят урожай.
Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
В ходе масштабной отработки у нас возникли обоснованные претензии к пяти водителям квадроциклов. Нужно сказать, что в трех случаях их транспортные средства были поставлены на охраняемую стоянку. Главные претензии были связаны с тем, что на транспортные средства не имелось никакой документации об их принадлежности.
Этот рейд правоохранители устроили вместе с военными. Такую практику продолжат. Напоминаем: тем, кто на квадроциклах позволяет себе проехаться по пахотным землям, ждет штраф до 15 базовых величин.