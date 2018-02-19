Милиция ловит нарушителей на квадроциклах с помощью дронов

Новости Беларуси. Любители гонок на квадроциклах в поле зрения правоохранителей Минщины. На этот раз за водителями следили с помощью дронов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель – выявить тех, кто площадкой для маневров выбирает сельскохозяйственные угодья. Понятно, что такие выезды на поля портят урожай.