Семейная пара 5 дней блуждала по лесу: мужчина умер, женщину удалось спасти

Новости Беларуси. Все произошло в Городокском районе. Вечером 28 июля муж и жена отправились в лес за грибами. Несмотря на позднее время, они рассчитывали, что быстро заполнят корзинки, потому что хорошо разбирались в местности.



Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, «они попали в плен к лесу. Усугублялась ситуация и тем, что уходя из дома, супруги не взяли с собой даже мобильный телефон, да и никого из соседей не предупредили. В итоге тревогу забили родственники, когда мужчина и женщина провели в лесу более 2 суток».

Пожилых людей искали милиционеры, спасатели, жители соседних деревень – безрезультатно. Шли четвертые сутки. Утром в четверг женщину нашел один из местных жителей. Обессиленная, она уже почти выбралась из леса на дорогу. Женщина рассказала, что накануне в лесу скончался ее супруг. Место, где находится тело, она показать не смогла.

Медики оказывают женщине помощь, поиски тела мужчины продолжаются.

Уйти и... вернуться. В лесах Беларуси ежегодно пропадают сотни человек. Что делать, если вы заблудились в лесу – советы спасателей здесь.