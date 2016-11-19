Сел за руль пьяным, не «переобул» машину или не дошел до «зебры» – к каким последствиям это приводит и как изменить судьбу

Большие и малые города в нашей стране связывают хорошие дороги, но не очень хорошие происшествия случаются на этих дорогах. Неприятная, скажу прямо, но актуальная тема под занавес программы. С наступлением зимы увеличивается число дорожно-транспортных стычек и трагедий. Резину не сменил, дорога обледенела, чрезмерно «газанул», не хватило опыта, а часто – и «мозгов». Во что это выливается? И можно ли изменить судьбу? Выясняла наш спецкорр Ольга Петрашевская.

Последние секунды жизни целой семьи. Мать и двое детей.

Бабушка, в один день похоронившая дочь, внука и внучку, не то что не верит – просто не понимает, как такое могло случиться. Алеся только поступила в вуз, Игорь – на второе высшее. Совсем недавно внук ставил им с дедушкой беседку, чистил снег перед домом, а теперь – тишина. И три могилы под тремя соснами.

Леокадия Климято, мать и бабушка погибших:

Это мамуленька была, придет, обнимет, поцелует.

Друг семьи:

Я просто не успел приехать и сказать, чтобы он никуда не ехал. Они просто ехали покупать пальто. Игорь был хороший водитель. Просто стечение обстоятельств плюс погода.

Друг семьи рассказывает: у Игоря, в роковой день бывшего за рулем, все водительские категории, да и резину он заменил на зимнюю за несколько дней до жуткой трагедии. Предварительная причина, по данным следствия, – маневр и скорость. А по информации ГАИ, образцовым водителем погибший все-таки не был.

Александр Казючиц, временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:

В этом году он уже был привлечен за нарушение скоростного режима.

Друг семьи:

С другой стороны, дорожные службы должны были расчистить дорогу.

Касаемо уборки дорог, Минтранс призвал водителей сообщать о заваленных снегом участках по единому номеру 125. А вот единого мнения по поводу сроков переобувания авто в сцеплении с ДТП, пожалуй, нет до сих пор. Кто-то принципиально ездит на «лете» до первого декабря, но это не Денис и Татьяна. На вопрос об аргументах ответ один: двое детей.

Денис Субоч, житель Минска:

Будем «переобуваться». Это не то, что по закону, это для своей же безопасности.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

ГАИ на сегодняшний момент разрабатывает изменения в правила дорожного движения, чтобы изменить «переобувку» автомобилей на зимнюю резину не с 1 декабря, а с 1 ноября.

Но, кстати, погода, в отличие от маневров и скоростного превышения, не входит даже в первую тройку причин, по которым в Беларуси случаются ДТП с пострадавшими и погибшими.

А вот, к примеру, каждое третье – с участием пешеходов. И изменить статистику в худшую сторону прямо сейчас может, скажем, этот подросток или молодой мужчина, которому не лень ждать, но лень пройти какой-то десяток метров до «зебры».

Дмитрий Гунько, автолюбитель:

Мужчина посреди дороги пьяный шел, я ему посигналил, он мне бутылку в лобовое стекло.

Заметим, что почти половина пострадавших в этом году пешеходов выпили перед тем, как подойти к дороге. Но многие к дороге не подходят – дефилируют прямо по проезжей части.

Григорий Лашкевич, начальник отдела главного управления процессуального контроля Следственного комитета Республики Беларусь:

Некоторые из них просто сидят или лежат на проезжей части – это поведение сродни русской рулетке.

Отношение к ПДД в деревне свойское. Все друг друга знают, мол, кто же станет своего соседа сбивать. Потому и Петр Францевич, гуляя в любое время суток без фликера, чувствует себя безопаснее, чем в форме сотрудника ГАИ.

Петр Швед, житель деревни Вишневка (Минская область):

Бывает ли, что без фар включенных ездят? Я не видел.

По вине же тех, кто дошел пьяным до руля, в этом году в Беларуси похоронили почти 60 человек. Но статистика все же улучшается, и отчасти – за счет позвонивших 102 до того, как нетрезвый водитель поломает в том числе и свою жизнь. Одним из таких «небезразличных» стал Дмитрий. Увидев, что пьяная девушка сначала чуть не разбилась сама, а потом и едва не сбила прохожих, тогда сообщил о даме в ГАИ, а сегодня может ответить тем, кто за глаза называет его «стукачом».

Дмитрий Журавлев:

Хотел бы посмотреть, если бы они оказались на месте этих двух людей, которых чуть не задавили на наших глазах.

А вот мужа Виктории остановить было некому. Как и ее саму. Выпив в компании, а потом решив продолжить банкет, супруги поехали за выпивкой в магазин. Прихватив еще и двухлетнего сына. Мальчик сидел на руках у мамы и погиб, потому что нетрезвый папа не справился с управлением. Ребенок – в могиле, а муж – в колонии-поселении. Равнозначная цена за желание выпить.

Виктория Борисевич, житель деревни Новиянка (Гродненская область):

Зачем поехала, если знала, что он пьяный? Не знаю. Все виноваты: я, потому что села с малым в машину. Он, потому что сел за руль. Хочется, чтобы он был рядом, обнять его.

А это уже не деревня в Гродненской области, а центр Минска. Инспекторы, не раз задерживавшие нетрезвых водителей, могут рассказать массу историй-посвящений глупости.

Дмитрий Лепешкин, инспектор ДПС спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Остановили. С его слов, он вынужден был сесть за руль, чтобы успеть на работу. Нетрезвым.

Почти три часа ночи. Порядок с документами, в худшем случае – «одноглазые Джо», но Павел решил: размах не его.

Павел:

Мы выталкивали машину, потому что не заводилась. И так получилось. Мне пришлось сесть за руль.

Андрей Шумило, инспектор ДПС Фрунзенского ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Поступил сигнал от очевидцев, что автомашиной может управлять водитель в нетрезвом состоянии.

Мужчина, уже лишенный прав за пьянку, говорит, что просто не везет, а вообще он, конечно же, не пьет за рулем. Машину якобы толкали вместе с другом, да и как всегда – его подставили. Но увидев, как автомобиль эвакуируют на штрафстоянку, даже бодрый Павел изменил тональность.

Павел:

Никогда не ездите пьяными за рулем.

Но несмотря на запоздалую агитацию, грозит Павлу и штраф, и конфискация машины – прав его уже раньше лишили. А числу ДТП, возможно, минус один.

В этом году в Беларуси в авариях погибли 455 человек. Это как если бы разом вымерла целая многоэтажка. Формально в 8 случаях из 10 виноваты водители. Но ведь может даже зимой перед капотом внезапно пронестись велосипед, да и в принципе случиться на дороге может все, что угодно. Даже во время съемок репортажа про ДТП.