Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ночью задержали 32 боевика иностранной ЧВК Вагнера. Это произошло под Минском.

Как сообщает БЕЛТА, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Правоохранители рассказали о получении информации о прибытии на территорию страны более 200 боевиков, чтобы дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.

Россияне имели при себе каждый по небольшой ручной клади, а на всех – три тяжелых и больших чемодана. Их загрузку в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

В ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска, должна была выселиться 25 июля, но задержалась до 27 июля и переехала в один из санаториев под Минском.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание тем, что вели себя нехарактерно для российских туристов и носили однообразную одежду в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, старались не привлекать к себе внимания. Приезжие небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.

Сегодня ночью 32 человека были задержаны силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Одного человека задержали на юге страны.

Следственный комитет проводит проверку в отношении указанных лиц.