В Минске Renault после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешехода

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась утром 29 июля на перекрестке улиц Скрипникова и Мазурова.

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль после ДТП сбил пешехода на тротуаре.

За рулем автомобиля Ford находился 57-летний мужчина. Он при осуществлении поворота налево столкнулся с Renault, ехавшем в прямом встречном направлении. Renault от удара отбросило на тротуар, где автомобиль совершил наезд на пешехода. Пострадавшего 64-летнего мужчину доставили в медучреждение с травмами.

По факту аварии проводится проверка.