Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске

Новости Беларуси. Нештатная ситуация произошла с самолетом «Белавиа» в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июля поздно вечером при посадке судно выкатилось за пределы полосы. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал. Пилот успел затормозить, лайнер лишь повредил фонари на поле.