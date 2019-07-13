Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске

Новости Беларуси. Нештатная ситуация произошла с самолетом «Белавиа» в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нештатная ситуация произошла с самолетом «Белавиа» в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 июля поздно вечером при посадке судно выкатилось за пределы полосы. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал. Пилот успел затормозить, лайнер лишь повредил фонари на поле.
Обратно самолет должен был вылететь в 06:45 утра, но рейс был перенесен. В Национальный аэропорт Минск борт из Жулян прибыл в половине двенадцатого.