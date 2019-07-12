Прямой эфир

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина

12 июля 2019 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нам стало известно о поразительном случае в одном из минских магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина-1

Три дня назад неизвестный оставил на камере хранения коробку с четырьмя котятами и ушел. Только сегодня их обнаружили сотрудники магазина.

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина-4

Ольга Федорович:
Почему котят не слышали на протяжении всего этого времени, конечно, сложно сказать. Быть может, они спали, были обессилены из-за того, что их не кормили уже несколько дней. Потому что наверняка таких маленьких забрали у мамы-кошки. Сложно сказать, ситуация очень неоднозначная.

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина-7

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина-9

Сейчас животные в безопасности, для них нашли временный приют. О мотивах поступка мужчины остается только догадываться.

Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина-12

# Домашние животные # происшествия # Ольга Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомельском районе мужчина нашёл гранату и принёс домой
12 июля 2019 14:14

В Гомельском районе мужчина нашёл гранату и принёс домой

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги
12 июля 2019 13:32

«Я была дома, но находилась на кухне». Как родители вычислили, что няня крадет у них деньги

Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?
12 июля 2019 11:38

Что известно о задержании лжесвященника Крота в Витебске?