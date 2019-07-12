Мужчина оставил коробку с котятами на три дня в камере хранения магазина

Новости Беларуси. Нам стало известно о поразительном случае в одном из минских магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Нам стало известно о поразительном случае в одном из минских магазинов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Три дня назад неизвестный оставил на камере хранения коробку с четырьмя котятами и ушел. Только сегодня их обнаружили сотрудники магазина.
Ольга Федорович:
Почему котят не слышали на протяжении всего этого времени, конечно, сложно сказать. Быть может, они спали, были обессилены из-за того, что их не кормили уже несколько дней. Потому что наверняка таких маленьких забрали у мамы-кошки. Сложно сказать, ситуация очень неоднозначная.
Сейчас животные в безопасности, для них нашли временный приют. О мотивах поступка мужчины остается только догадываться.