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Под Минском горел полигон твёрдых бытовых отходов

25 сентября 2024 08:07
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Пожар на полигоне твердых бытовых отходов ликвидирован. Спасатели работали в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском горел полигон твёрдых бытовых отходов-2

Утром в МЧС сообщили, что всего в тушении загорания были задействованы 33 единицы техники и 57 человек. По предварительным оценкам, площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

# Пожар

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