Под Минском горел полигон твёрдых бытовых отходов

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов ликвидирован. Спасатели работали в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в МЧС сообщили, что всего в тушении загорания были задействованы 33 единицы техники и 57 человек. По предварительным оценкам, площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.