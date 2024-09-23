Белорусские пограничники спасли покалеченного латвийскими силовиками беженца

Как видим политика европейских властей даже по отношению к собственным гражданам не отличается гуманизмом и милосердием. Что уж говорить о тех, чье присутствие в Европе и вовсе нежелательно. Очередной акт садизма зафиксирован на границе. Латвийские силовики сломали беженцу ногу и выбросили на территорию нашей страны. На этот раз жертвой стал 34-летний гражданин Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне наши пограничники обнаружили покалеченного иностранца у калитки для животных, он нуждался в экстренной помощи, которую наши военнослужащие незамедлительно оказали и вызвали медиков. Прибывшие специалисты диагностировали у него переломы костей обеих ног. Мужчину доставили в Браславскую центральную районную больницу, где сразу прооперировали. Вот что беженец поведал следователю.

Беженец:

Когда я был в Латвии, на меня напали люди в форме. Я думаю, что это были пограничники. Они очень сильно били меня по зубам и по ногам. Сломали две ноги. Потом заставили ползти в Беларусь. Спасибо, что нашли и спасли меня от смерти.