С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов наркотиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов наркотиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
31-летний мужчина был задержан в собственном автомобиле во дворе жилого дома на улице Монтажников. В салоне и багажнике было обнаружено 3 килограмма опасных психотропных веществ.
Позже стало известно расположение 3 тайников, в них нашли ещё полкило порошка.
Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Задержанный мужчина нигде не работал и был примерным семьянином – у него жена и ребёнок. Ранее к ответственности не привлекался. Сейчас следствию предстоит узнать, каким образом ему удалось провезти наркотики в столицу.