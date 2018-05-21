С виду примерный семьянин. В машине 31-летнего минчанина обнаружено 3 килограмма психотропов

Новости Беларуси. На пути дурмана. Столичные оперативники нашли у минчанина несколько килограммов наркотиков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

31-летний мужчина был задержан в собственном автомобиле во дворе жилого дома на улице Монтажников. В салоне и багажнике было обнаружено 3 килограмма опасных психотропных веществ.

Позже стало известно расположение 3 тайников, в них нашли ещё полкило порошка.

Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.